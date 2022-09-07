أسعار النفط تنخفض إلى دون 90 دولارا للبرميل

هبة بريس - وكالات

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير الماضي.

ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16.19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط – بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.

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