عاجل: المغرب يوافق على استقبال وزير العدل الجزائري لتسلم دعوة القمة العربية

هبة بريس

في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه تقرر إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .

وفي هذا السياق، يضيف ذات البلاغ، فسيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب .

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