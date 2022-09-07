جريمة بشعة تهز البيضاء.. زوج يقتل زوجته بحي التشارك

هبة بريس

اهتز حي التشارك بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة في الأربعينيات من عمرها.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الجريمة، إلى طعن زوج لزوحته حتى الموت أمام إبنه، بسبب خلافات بينهما.

وأضاف ذات الشهود، أن الجاني يشتغل كحارس ليلي، ولديه ابنين من زوجته الهالكة.

هذا وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية لعين المكان، حيث تم اعتقال الجاني وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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