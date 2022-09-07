“الأحرار” ينوه بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين

هبة بريس - الرباط

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسياسة الحكومة في ما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية، سواء في ما يتعلق بالسرعة والفعالية في إخماد الحرائق التي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة.

وأشاد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه، بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية، مشيدا في ذات الصدد بانخراط عموم المغاربة في عملية التحسيس بالتحدي الذي يعيشه العالم وبلادنا بخصوص تدبير ندرة المياه.

ودعا الحزب، إلى ضرورة التعامل مع أزمة المياه بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، مما يفرض تبني سياسات عمومية جديدة.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6