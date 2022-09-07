السعيدية تحتضن الملتقى الأول لمنتدى جهات إفريقيا

هبة بريس : وجدة

تنظم جمعية جهات المغرب في الفترة ما بين 8 و10 شتنبر الجاري بالسعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان، الملتقى الأول لمنتدى جهات إفريقيا، تحت شعار “مساهمة الجهات في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الإفريقي”.

وحسب بلاغ للجمعية، أن هذا اللقاء، سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

ويأتي هذا القاء في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية خلال الدورة الثامنة لقمة المدن الإفريقية الذي انعقد سنة 2018 بمراكش.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المنتدى، الذي سيحضره العديد من رؤساء الجهات، والحكومات الفدرالية؛ ممثلين لأكثر من 20 بلدا إفريقيا، وحوالي 400 مشارك، وخبراء عالميين، وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع، من أهمها الشراكات جنوب/جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية و المالية.

وسيكون المنتدى كذلك فرصة للمناقشة، وتقاسم تجارب الحكومات المنفتحة، وكذا إخراج خارطة طريق في أفق 2030 – 2063 المتعلقة بالمساهمة الفعلية والفعالة للحكومات الجهوية في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الافريقي.

يذكر أن هذا الملتقى الأول، الذي يعد أيضا فرصة لتقاسم تجارب الحكومات والجهات من اجل التعاون اللامركزي بأفريقيا، سيعرف أيضا مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد بالمغرب، وعدد من الفاعلين الوطنيين والجمعيات والمنظمات الدولية.

ومن المنتظر أن يتم عقد الجمع العام للمنتدى من أجل اعتماده كهيئة حكومية داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا والتي ستمكن الأعضاء داخل الهيئة بالتنسيق معا من أجل التنمية والاندماج الأفريقي.

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