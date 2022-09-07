السلطات التربوية والعاملية تنجح الدخول المدرسي بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

في سياق تتبع مجريات الدخول المدرسي، وتعبئة الشركاء والمتدخلين في الشأن التعليمي، وتقديم الدعم والتوجيه، بغية إنجاح الدخول المدرسي، برسم السنة الدراسية 2022 – 2023، هذه المحطة الهامة، والوقوف عن كثب على الترتيبات التي اتخذتها السلطات التربوية بالجديدة، على مستوى المؤسسات التعليمية، لاستقبال التلاميذ في ظروف جيدة، قام عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، محمد الكروج، بزيارات تفقدية، قادته تباعا، الاثنين والثلاثاء 5 – 6 شتنبر الجاري، إلى عدة مؤسسات تربوية بالوسطين القروي والحضري، بإقليم الجديدة، من ضمنها مدرسة الهرابزة، والثانوية – الإعدادية عبد الكريم الخطابي، والثانوية – الإعدادية المنار.

وخلال هذه الزيارات العاملية، والتي ستتواصل في الأيام القادمة، لتشمل العديد من المؤسسات التربوية، كان عامل إقليم الجديدة مرفوقا بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسلطات المحلية والمنتخبين .

وقد قدم عامل الإقليم توجيهاته التي تروم تجميل الفضاءات المدرسية، وتحسين ظروف الاستقبال، وتحفيز المتعلمين على الالتحاق بمقاعد الدراسة، وتسريع وثيرة الدعم الاجتماعي بكل مكوناته، وفي مقدمته المبادرة الملكية مليون محفظة، والنقل المدرسي، والإطعام، مبديا حرصه على تكثيف الجهود من طرف كل الشركاء والفاعلين والمتدخلين، للارتقاء بالمدرسة المغربية.

ويجري بالمناسبة الدخول المدرسي، هذه السنة، تحت شعار: “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، شعار يرنو إلى تحقيق الجودة في البنى التحتية والتعلمات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، قد خضعت لعمليات تأهيل واسعة، انطلقت، منذ شهر يوليوز الماضي؛ حيث أشرفت عليها المديرية الإقليمية، وأنجزتها المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع جمعيات الآباء والشركاء .

إلى ذلك، وفي إطار دعمه المتواصل للمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية، بعد الوحدة الترابية، والتي وضعها في صلب اهتماماته وأولوياته، أشرف ممثل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، صباح أمس الثلاثاء، من أمام مقر عمالة إقليم الجديدة، على تسليم مفاتيح سيارات للنقل المدرسي، ضمنها سيارة خاصة بجمعية الأطفال المسعفين بالجديدة، وذلك استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل جمعيات المجتمع المدني، في مجال خدمات النقل المدرسي، وكذا، تفعيلا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سيما برنامجي مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والبرنامج الرابع، المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0