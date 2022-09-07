طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تكون خلايا رعدية مع نزول قطرات مطرية أو زخات فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية و نزول أمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي و السهول الشمالية والوسطى، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وستسجل هبات رياح محليا قوية بعض الشيء بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية للبلاد، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و20 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف الغربي، وما بين 24 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و23 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا بالأقاليم الجنوبية وبشمال المنطقة الشرقية، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير بباقي الأرجاء الأخرى.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال أكادير وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي الساحل الأطلسي.

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