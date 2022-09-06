الرئيس الجزائري

اعتباطية دبلوماسية تعمق عزلة النظام الجزائري

2022-09-06 / 22:09
5
هبة بريس _ الرباط

أصبح النظام الجزائري يعيش على وقع عزلة دولية خانقة، بسبب الصراعات التي دخل فيها ضد بلدان المنطقة، أبرزها المغرب ومصر واسبانيا، ومحاولته اللعب بورقة سوريا، قبيل انعقاد قمة جامعة الدول العربية، بالرغم من الرفض “العربي” لعودة النظام السوري إلى الجامعة، قبل ان ياتي الرد من دمشق نفسها برفض صريح لحضور هذه القمة المقررة في نونبر القادم .

الجزائر وبعد ان ادركت حتمية خسارتها لرهان تنظيم “القمة العربية” في حالة الاصرار على تنزيل أجندتها الابتزازية وبسطها على طاولة القمة في محاولة لاقحام عدد من الملفات الخلافية في جدول اشغال القمة ، أذعنت في الاخير لرؤية دول عربية مؤثرة اشترطت حضور المغرب لعقد القمة وهو ما اكدته مصادر اعلامية جزائرية بتوجيه وزير خارجيتها لدعوة رسمية إلى المغرب لحضور أشغال القمة بالرغم من الأزمة التي تمر بها العلاقة بين البلدين.

وتبعا لذلك ، يمكن الجزم ان معظم الخطط الجزائرية التي كانت تهدف الى إقصاء المغرب من القمة، والضغط لأجل عودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية، وجدت طريقها نحو الفشل بل اصطدمت برفض صريح وقوي من قبل غالبية الدول الاعضاء في الجامعة العربية .

الجزائر وبعد ان استشعرت انها لا تملك الكثير من الرصيد كي تكون قمتها المرتقبة فرصة لعودة النظام السوري، التقطت بموازاة ذلك اشارات ان محور دول الخليج يرفض بشدة تصعيد حكام المرادية ضد المغرب الذي يبقى انعقاد قمة الجزائر رهين بحضوره .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2 نونبر المقبلين

عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2…

2022-09-06 / 19:36
Photo of ” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن تيكاد

” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن…

2022-09-06 / 18:32
Photo of “الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد الأطفال “

“الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد…

2022-09-06 / 18:23
Photo of الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية

الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية

2022-09-06 / 17:50
Photo of لجنة وزارية عربية تجدد تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني

لجنة وزارية عربية تجدد تضامنها مع المغرب في مواجهة…

2022-09-06 / 17:34
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يصادق على برنامج التعاون الجديد مع المغرب

صندوق الأمم المتحدة للسكان يصادق على برنامج التعاون الجديد…

2022-09-06 / 17:28
Photo of وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية اتفاق الصخيرات في تسوية الأزمة الليبية

وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية اتفاق الصخيرات في تسوية…

2022-09-06 / 17:10
Photo of بوريطة: العالم العربي يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب

بوريطة: العالم العربي يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد…

2022-09-06 / 16:17
Photo of اجتماع وزراء الخارجية العرب.. المغرب لعب دورا أساسيا لتسهيل رئاسة ليبيا للدورة

اجتماع وزراء الخارجية العرب.. المغرب لعب دورا أساسيا لتسهيل…

2022-09-06 / 15:42
Photo of لجنة وزارية عربية تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

لجنة وزارية عربية تشيد بجهود الملك في الدفاع عن…

2022-09-06 / 15:32

‫5 تعليقات

  1. الاتحاد الاوروبي يتودد للجزائر من اجل غازها (زيارة ماكرون)واسبانيا تطلب من فرنسا التوسط لحل مشكلتها مع الجزائر وانت تقول عزلة دبلوماسية

  2. الجزائر لا تقدر على تنظيم القمم لأن ليست لها سمعة سياسية بين العرب الدول التي تقدر على إنجاح القمم العربية هي المغرب الاردن و دول الخليج أما الباقي مستحيل و ليس دو مصداقية سياسية كبيرة

  3. لا ادري ماذا ستكتسب الجزائر من هذا المؤتمر الذي كما تقول ستجمع شمل العرب وهي لم تترك اية فرصة لتشتيته سواء بتسليح مليشيات إرهابية لزعزعة المغرب او نصرة ايتيوبيا على مصر والسودان او التنسيق مع ايران ضد لبنان واليمن والعراق ودول الخليج.

  4. الجزائر تعمل من خلال هاته (القمة) بث التشردم العربي و الفرقة بين الدول.
    كل رصيد المرداية من الدبلوماسية هو عداؤها للمغرب أما غير ذالك فهي دولة فاشلة رغم ثرواتها التي تتوفر عليها.
    تبون و أسياده العسكر يتقنون سياسة الهالك القدافي في تبدير ثروات البلاد في دعم الإرهاب.

  5. نظام الخسائر لاشرعية له من طرف شعبه وهو بكل الوسائل يبحث عنها عن طريق تنظيم بعض التجمعات الإقليمية او الزيارات لبعض الدول الناهبة لخيرات الزوالية ان يحضى ويفوز بشرعية مزيفة في وجه الشعب ااجزايري المغلوب على امره؟؟ انهم قتلة نصف مليون جزائري في العشرية السوداء بدون محاسبة ومعاقبة من طرف العالم الغربي الانتهازي!؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق