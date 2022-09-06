اعتباطية دبلوماسية تعمق عزلة النظام الجزائري
أصبح النظام الجزائري يعيش على وقع عزلة دولية خانقة، بسبب الصراعات التي دخل فيها ضد بلدان المنطقة، أبرزها المغرب ومصر واسبانيا، ومحاولته اللعب بورقة سوريا، قبيل انعقاد قمة جامعة الدول العربية، بالرغم من الرفض “العربي” لعودة النظام السوري إلى الجامعة، قبل ان ياتي الرد من دمشق نفسها برفض صريح لحضور هذه القمة المقررة في نونبر القادم .
الجزائر وبعد ان ادركت حتمية خسارتها لرهان تنظيم “القمة العربية” في حالة الاصرار على تنزيل أجندتها الابتزازية وبسطها على طاولة القمة في محاولة لاقحام عدد من الملفات الخلافية في جدول اشغال القمة ، أذعنت في الاخير لرؤية دول عربية مؤثرة اشترطت حضور المغرب لعقد القمة وهو ما اكدته مصادر اعلامية جزائرية بتوجيه وزير خارجيتها لدعوة رسمية إلى المغرب لحضور أشغال القمة بالرغم من الأزمة التي تمر بها العلاقة بين البلدين.
وتبعا لذلك ، يمكن الجزم ان معظم الخطط الجزائرية التي كانت تهدف الى إقصاء المغرب من القمة، والضغط لأجل عودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية، وجدت طريقها نحو الفشل بل اصطدمت برفض صريح وقوي من قبل غالبية الدول الاعضاء في الجامعة العربية .
الجزائر وبعد ان استشعرت انها لا تملك الكثير من الرصيد كي تكون قمتها المرتقبة فرصة لعودة النظام السوري، التقطت بموازاة ذلك اشارات ان محور دول الخليج يرفض بشدة تصعيد حكام المرادية ضد المغرب الذي يبقى انعقاد قمة الجزائر رهين بحضوره .
5 تعليقات
الاتحاد الاوروبي يتودد للجزائر من اجل غازها (زيارة ماكرون)واسبانيا تطلب من فرنسا التوسط لحل مشكلتها مع الجزائر وانت تقول عزلة دبلوماسية
الجزائر لا تقدر على تنظيم القمم لأن ليست لها سمعة سياسية بين العرب الدول التي تقدر على إنجاح القمم العربية هي المغرب الاردن و دول الخليج أما الباقي مستحيل و ليس دو مصداقية سياسية كبيرة
لا ادري ماذا ستكتسب الجزائر من هذا المؤتمر الذي كما تقول ستجمع شمل العرب وهي لم تترك اية فرصة لتشتيته سواء بتسليح مليشيات إرهابية لزعزعة المغرب او نصرة ايتيوبيا على مصر والسودان او التنسيق مع ايران ضد لبنان واليمن والعراق ودول الخليج.
الجزائر تعمل من خلال هاته (القمة) بث التشردم العربي و الفرقة بين الدول.
كل رصيد المرداية من الدبلوماسية هو عداؤها للمغرب أما غير ذالك فهي دولة فاشلة رغم ثرواتها التي تتوفر عليها.
تبون و أسياده العسكر يتقنون سياسة الهالك القدافي في تبدير ثروات البلاد في دعم الإرهاب.
نظام الخسائر لاشرعية له من طرف شعبه وهو بكل الوسائل يبحث عنها عن طريق تنظيم بعض التجمعات الإقليمية او الزيارات لبعض الدول الناهبة لخيرات الزوالية ان يحضى ويفوز بشرعية مزيفة في وجه الشعب ااجزايري المغلوب على امره؟؟ انهم قتلة نصف مليون جزائري في العشرية السوداء بدون محاسبة ومعاقبة من طرف العالم الغربي الانتهازي!؟