هيئة تونسية..استقبال ” غالي الانفصالي “خروج عن ثوابت الدبلوماسية

2022-09-06 / 21:14
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هبة بريس _ و م ع

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، وهي تحالف لأحزاب وحركات سياسية تونسية، أن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم انفصاليي “البوليساريو” في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) المنعقد بتونس ، يعتبر خروجا عن ثوابت وأعراف الدبلوماسية التونسية.

وأوضحت الهيئة السياسية، في بيان موقع من رئيسها أحمد نجيب الشابي، أن ما جد خلال انعقاد قمة تيكاد “يعتبر خروجا عن ثوابت وأعراف الدبلوماسية التونسية” القائمة على الحياد الإيجابي إزاء قضية الصحراء ، والسعي الدائب إلى التقريب بين أطراف النزاع.

ونبهت الجبهة إلى خطورة تمادي هذه الأزمة على العلاقات التونسية المغربية في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضامن وتآزر جميع الدول المغاربية لرفع جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني على”ضرورة تغليب الحلول السلمية في فض النزاعات والخلافات بين الدول”، مذكرة “بعراقة وأصالة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين التونسي والمغربي “، وإيمانها الراسخ بوحدة المصير “الذي تمليه علينا قوانين التاريخ والجغرافيا”.

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‫7 تعليقات

  1. يا إخوان اتقوا الفتن فنحن مسلمين و ربنا واحد ورسولنا اوصانا بحسن الجوار

  3. من هدا المنبر اطالب كمغربي الجهات العليا في المملكة المغربية الشريغة الى فرض التأشيرة على الجزاءريين والتونسيين أسوة بالليبيين لن يأتي الخير من هؤلاء ابدا

  5. كلنا اخوت لا مكان لي زارعي الفتن ربي يحمي المغرب العربي الكبير وشعبه

  7. مقطعون المنتجات تونسية وقريبا الفرنسيا وكل من لايعترف بصحراء المغربية

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