مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

2022-09-06 / 19:45
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هبة بريس _ الرباط

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2106 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1544 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 غشت إلى 4 شتنبر 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و475 مخالفة، وإنجاز 7267 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و208 غرامات صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و451 ألفا و225 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4901 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7267 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 350 مركبة.

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‫12 تعليقات

  1. للمديرية العامة للأمن الوطني:المهمة :تحرير المخالفات
    نحن نريد الامن الذي يسهر على ايقاف المجرمين و الارهابين او مايسمى المشرملين ،

  2. الأولوية من ميزانية المخالفات بناء المستشفيات والمدارس ومجالات خضراء والسكن للفئة المعوزة..

  4. بعض الاحيان يكون هناك ظلم من طرف الشرطة في تحرير المخالفات للمواطنين ..

  7. لماذا لا تكون أجهزة متطورة في البحث العلمي والرقي ومحاربة الفساد والوقوف على حقوق المواطنين والعدل بينهم..

  8. يجب اصلاح الطرق المنتهية صلاحيتها واللافتات والاشارات وعلامات المنع او الجواز ..

  9. في مراكش, مصيبة عظمى : أصحاب الدراجات النارية يخالفون قانون السير دون مبالات, على مرأى الشرطة في بعض الأحيان ( أكثر من 250.000 دراجة نارية ) …مثل عادي , شوهد مرارا : راكب دراجة نارية و راكب سيارة لم يقفا عند الضوء الأحمر…الشرطي يوقف صاحب السيارة وحده وراكب الدراجة يمضي دون مبالة….

  10. السكر من بين الأسباب الرئيسية لحوادث السير ونتمنى ادخال آليات مراقبة نسبة الكحول..

  12. المواطن هو الحيط لقصير لملئ الخزينة و لتعويض ما تمت سرقته
    حسبي الله ونعم الوكيل

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