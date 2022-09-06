عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2 نونبر المقبلين
هبة بريس
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، أن القمة العربية المقبلة بالجزائر ستعقد رسميا يومي فاتح وثاني نونبر المقبل.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالقاهرة في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، إنه ” تم الاتفاق نهائيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر يومي 1 و 2 نونبر ولا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيلها أو نقلها أو غير ذلك”.
وعبر عن الأمل في أن تنجح هذه القمة وتصدر عنها قرارات تكون في مستوى التحديات خاصة في ظل غياب أي أفق للتسوية لعدد من القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.
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12 تعليقات
ما الفائدة من هذه القمم . وما انجازاتها منذ تأسيسها !!!
عن أي قمة تتكلم في زمن تخلط الحبل بالنبل, والجامعة لاتحرك ساكنا كابركة ماء حتى لاتنسى يجب أخد الأمور بجدية وتحديد الهدف,
لو يتم توزيع اموال القمه العربيه على الفقراء والفلسطينين افضل بكثير من قمم عقدت منذ عقود واصبحت مهازل الزمن لافائده منها بل كانت احيانا ترسيخ للفرقه والخلافات بل كانت سبب لاحتلال دول عربيه من قبل دول اجنبيه.
انا اعيب شيء على الجامعة العربية ..
أنه لديهم حكماء في السياسة والعلاقات الدولية وخاصة المصريين لكن بدون مشاريع او برامج تنمية
اى قمة تتحدتون عليها اكيد فيه دولة عربية اخرى ستتامرون عليها .
لا ثقة لنا فيكم لانكم سبب فى دمار الاوطان العربية ومع من مع الدول الصليبية
مازال الوقت طويل من هنا لنوفمبر و معروف على العرب المزاجية و قد يحدث في الامور جديد و إن شاء الله لن تعقد بالجزاءرير
ان التزمت الكبرنات لآ نهم لا عهد ولا ميثاق لهاؤلاء القوم الكل والعالم يعرفهم صبيان اجدر منهم
اتفق العرب على أن لا يتفقوا
حتى وإن عقدت لن يحضرها إلا وزراء الخارجية العرب و عباس ابو مازن😂
هل جاء الرد من امريكا بالموافقه على المكان والموعد…ام مازلتم تنتظرون الرد..؟؟
عدم انعقادهم افضل خمسين عام لم يفعلوا شيء
جميع قمم العرب هو لتوحيد الاطاعه لأمريكا وبريطانيا