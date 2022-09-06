عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2 نونبر المقبلين

هبة بريس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، أن القمة العربية المقبلة بالجزائر ستعقد رسميا يومي فاتح وثاني نونبر المقبل.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالقاهرة في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، إنه ” تم الاتفاق نهائيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر يومي 1 و 2 نونبر ولا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيلها أو نقلها أو غير ذلك”.

وعبر عن الأمل في أن تنجح هذه القمة وتصدر عنها قرارات تكون في مستوى التحديات خاصة في ظل غياب أي أفق للتسوية لعدد من القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

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