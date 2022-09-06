Moroccan demonstrators shout slogans as they wave the Berber, or Amazigh, flag during a protest march against the jailing of Al-Hirak al-Shaabi or "Popular Movement" activists in the capital Rabat on July 15, 2018. - Thousands demonstrated in the Moroccan capital on July 15 against the jailing of the leaders of the Hirak movement which started in October 2016 after the death of a fisherman spiralled into protests demanding jobs and development. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

مليلية تستعد لاحتضان مهرجان “غير مسبوق” حول الثقافة الأمازيغية

2022-09-06 / 19:17
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هبة بريس _ القسم الفني

تستعد مليلية، المغربية المحتلة لاحتضان مهرجان “إيوا”، وهو مهرجان أمازيغي استغرق الإعداد له أكثر من عام، وفق وسائل إعلام إسبانية.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على الحضور الأمازيغي ويأتي بعد مبادرات ومشاريع ثقافية أطلقتها سلطات مليلية في السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة “إل فارو دي سبتة”، إن المهرجان “إيوا” حدث “غير مسبوق” وأنه سيعرف مشاركة واسعة من فنانين أمازيغ مقيمين بمليلية وآخرين من المغرب وتونس.

وتنطلق فعاليات المهرجان في السابع من الشهر المقبل، وستعرف حضور مجموعة أكراف وتاسوتا نيمال وباب لبلوز، والفنانة إكرام بولوم والفنان جوبا نتوجا والفنانة التونسية أزو نتيوالين.

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