” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن تيكاد
هبة بريس _ أ ف ب
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم أنه تمت تسوية الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر تيكاد وذلك في لقاء تشاوري بالقاهرة ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي.
وأكد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أنه تم عقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره التونسي عثمان الجرندي.
واندلعت أزمة دبلوماسية مؤخرا بين تونس المغرب بعد أن استقبل الرئيس قيس سعيد زعيم بوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة قمة “تيكاد” اليابانية الإفريقية التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أغسطس الماضي.
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لا نقبل ابدا والجرح لن يندمل حتى تصلح تونس ما افسدت امام العالم ، و تعلن صراحة ان الصحراء مغربية و تعتذر للشعب المغربي .
دلك الرئيس التونسي التافه شد الرشوة من الجزائر 300مليون دولار لتغير الموقف والاصطفاف الى جانب نظام العسكر الجزائري الفاشل و زعزع العلاقة الدبلوماسية من بلاصتها وخاصوا يعتدر لجلالة الملك والشعب المغربي ويغير في موقفه من البوليزاريوا الارهابي مع شديد الاسف بحال الرؤساء لايفقهون شيئا في السياسة الخارجية وليسوا خبراء في الدبلوماسية ويسوقون بلادهم الى الخروج عن السكة الصحيحة وافتعال الأزمات.والابقى هاد الرئيس التونسي بسياسته ومواقفه غادي يخبط تونس مع الحيط .وهي في غنى عن المشاكل