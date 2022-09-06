” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن تيكاد

هبة بريس _ أ ف ب

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم أنه تمت تسوية الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر تيكاد وذلك في لقاء تشاوري بالقاهرة ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي.

وأكد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أنه تم عقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره التونسي عثمان الجرندي.

واندلعت أزمة دبلوماسية مؤخرا بين تونس المغرب بعد أن استقبل الرئيس قيس سعيد زعيم بوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة قمة “تيكاد” اليابانية الإفريقية التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أغسطس الماضي.

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