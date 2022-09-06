” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن تيكاد
هبة بريس _ أ ف ب
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم أنه تمت تسوية الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر تيكاد وذلك في لقاء تشاوري بالقاهرة ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي.
وأكد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أنه تم عقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره التونسي عثمان الجرندي.
واندلعت أزمة دبلوماسية مؤخرا بين تونس المغرب بعد أن استقبل الرئيس قيس سعيد زعيم بوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة قمة “تيكاد” اليابانية الإفريقية التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أغسطس الماضي.
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المجموع 7 آراء
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18 تعليقات
وجب اعتذار الرئيس التونسي شخصيا قبل كل شيء
تسوية على حساب مشاعرنا غير مقبولة يجب الاعتراف بمغرىبية الصحراء و اعتذار رسمي للشعب المغربي حينها نوقف الاعلان عن مقاطعة السلع التونسية
أللهم أصلح أمور المسلمين وكف عنهم شر الحاقدين وأبعد عنهم شبح الحروب.
ياااااااارب
ما قام به قايس عمل صبياني
لا تيقة لا في كراغلة ولا في قيس
التغيير قادم عند اخواننا في تونس وفي الجزاءر ان شاء الله لا طبون ولا قيس في المرحلة القادمة
تسوية الخلاف يجب ان نصلحه تونس باعتبارها من ارتكبت خطأ فادحا..
الاتحاد المغاربي نتمنى ان يعود كما كان من قبل ..
بعد حين سنطلع على بنود التصالح
السياسة شيء آخر . لا تتحمله القلوب الضعيفة كما ان مآل قضاياها لا يخطر على بال غير ذوي الإختصاص … التسليم …
ما مضمون التسوية
الاعتذار يجب ان يكون من طرف تونس بطونها من اعتدت على المغرب باستقبالها زعيم الانفصاليين..
الجامعة العربية يجب عليها اخراج الجارة الجزائر من القمة العربية بكونها من تريد زعزعة الاستقرار المغاربي..
قيس رجل ليس له اخلاق ولا عقل ولا مبادىء سوى كسب المال من الجنرالات العجزة..
عودة العلاقات واصلاحها لا يكون عبثا وانما اعتذار علني ..
هكذا يرد الجميل من تونس التي كتبها المغرب ثقة بنفسها وكان اقتصادها شبه معدوم حتى وقف معها المغرب وقفة رجل..
المغرب له وزن ثقيل داخل القمة اللهم انصرنا على اعدائنا رغم كيد الكائدين..
واس مزال مبغتوا تعقوا ادفلوا علينا وليقولوا راه ماشفتك سمح لي او صافي،الاعتدار اكون رسمي من رءيسهم وعلني في الاداعة والتلفزيون.ولا امشو اتزمروا هم وهضرتهم اي تيزدونا غير صضاع الراي.
تفاصيل …؟ كما استقبل المنقلب على الدستور التًنسي للعميل المنشق علناً وأمام العالم يجب الاعتذار أمام العالم وتبرئته من فعلته
لا نقبل ابدا والجرح لن يندمل حتى تصلح تونس ما افسدت امام العالم ، و تعلن صراحة ان الصحراء مغربية و تعتذر للشعب المغربي . هذا هو الذي يجب ان تقوم به الدولة بجميع مكوناتها .