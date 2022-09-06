“الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد الأطفال “
وجه مجلس جامعة الدول العربية الشكر إلى المملكة المغربية على مبادرتها بإعداد مشروع ملحق يضاف إلى” الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية”، يركز على البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في التصدي لعملية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وذكرت الجامعة العربية في ختام اجتماع مجلسها على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء بالقاهرة أن هذا المشروع ستنكبُ عليه الأجهزة المتخصصة بالجامعة لإخراجه إلى الوجود في القريب.
ومن جهة أخرى دعا قرار صادر عن المجلس بخصوص الارهاب إلى “مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية.
ورحب القرار باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا، وكذا بالرئاسة المشتركة للمملكة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
5 تعليقات
لا تنمية بدون تنمية ناشئة متعلمة ومستقرة.
يصبو المغرب إلى المساهمة في تنمية القارة الأفريقية بكل ما اوتي من إمكانات سواءا كانت تنمية اقتصادية أو سياسية أو بشرية فلا يمكن للقارة الأفريقية أن تتنمى وتمضي قدماه بدون أن تحضى أجيلها بتنشئة سليمة .
يجب أن ينعم أطفال أفريقيا بحقوقهم الإنسانية كباقي أطفال العالم وهدا ما يصبوا إليه المغرب بهذه المبادرة فقد نهج المغرب سياسة تنموية في مجموعة من الدول الأفريقية بحيث لا يمكن أن يستثني منها تنمية الطفولة التي تعتبر مستقبل القارة بأكملها.
تجنيد الأطفال في الصراعات والحروب هو خرق سافر لحقوق الطفولة بكل تجلياته يجب التصدي له من طرف كل دول القارة وكذلك المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية
تجنيد الأطفال واستغلالهم في الصراعات والحروب سينتج جيلا من الارهابين يهددون الأمن والسلام لمجتمعاتهم والمجتمعات الأخرى.