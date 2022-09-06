الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيرسل مبعوثا خاصا للملك محمد السادس، لدعوة المملكة للحضور لأشغال القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.

و وفق ما نقلته الصحيفة، ف”يعتبر هذا الاجراء واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة”.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف.

وخوفا من أن تلقى دعوة تبون رفضا، تعمدت الصحيفة، الإشارة الى أن أن الجزائر شاركت سابقا في قمتين عربية بالمغرب، في وقت كانت العلاقات بين البلدين تعيش قطيعة تامة.

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