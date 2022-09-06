الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيرسل مبعوثا خاصا للملك محمد السادس، لدعوة المملكة للحضور لأشغال القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.
و وفق ما نقلته الصحيفة، ف”يعتبر هذا الاجراء واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة”.
وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف.
وخوفا من أن تلقى دعوة تبون رفضا، تعمدت الصحيفة، الإشارة الى أن أن الجزائر شاركت سابقا في قمتين عربية بالمغرب، في وقت كانت العلاقات بين البلدين تعيش قطيعة تامة.
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13 تعليقات
واش بن بطوش تما؟؟ الا لا لا
بشروط: 1)عدم استدعاء اي منظمة ارهابية او انفصالية. 2) خريطة المغرب تكون كاملة تضم الاقاليم الجنوبية.
سيشارك المغرب لكي يفوت الفرصة على أعداء الوطن العربي في التمادي في غيهم و فضح أساليبهم و مواقفهم المعادية للدول العربية .
و دعما للوحدة العربية التي تعيث فيها فسادا أطراف خارجية و خونة من داخل الجسم العربي سواء كانوا دولا أو جماعات تأتمر بأوامر الأعداء .
الحضور سيزلزل تلك الأسوار التي بناها العدو بمحاولة زرع جسم غريب جنوب المملكة المغربية و سموه ظلما ” جمهورية عربية “.
آش من قمة في بلاد تحكمها عصابة ترعى الإرهاب ؟ اللهم إن هذا لمنكر.
بلاش أحسن.
من الأفضل ارسال وزير الخارجية بوريطة وربما الامير رشيد ان اقتضى الامر.
لا مشاركة مغربية ولا قمة عربية بالجزاىر مادام نظام الجزاىر يعادي المغرب في وحدته الترابية ويتدخل في شؤونه الداخلية ويستضيف فوق اراضيه مليشيات من مرتزقة البوليساريو وحزب الله التابع لايران سعيا من ذلك زعزعة امن واستقرار المملكة المغربية وامن المنطقة ككل
القمة مآلها الفشل الذريع ولن يحضرها من هو عربي حر. فلتذهب الجزائر الفرنسية إلى الجحيم.
وعندما تعود الجزائر عربية فمرحبا بالجميع في أرض عربية.
benmbarekfaŕaji@gmail.com la maison ils ya un a tout bon continuation
اظن ان احسن حاجة للرد على قطع العلاقة بدون حياء و لا مبرر حقيقي وًكذالك غلق اجواء الجزائر على الطائرات المغربية و قطع انبوب الغاز الى اخره؟ جرائم العدو لا تعد و لا تحصى و اخبث ذالك مساندة المرتزقة ماديا و معنويا و هم اول من يعلم و يعرف ان الصحراء مغربية منذ قرون ابا عن جد.
لا ثقة في خونة الثورة الذين استرخصوا دماء المليون شهيد .. وانبطحوا لقائد فرنسا .. وما فعلته فرنسا بهم ولاتزال تصرح بأنها هي من صنعتهم ولم يكن لهم وجود .. الان يعرفون ان للمغرب وزنه وغيابه سيفشل القمة .. لكن المغرب لن يحضر الا بشروطه ..
من يكون المفوض الذي سترسله الدزاير هل من خرنسا
حسن التاني جري كل شيء مع الاعداء الذين نسوا قيمهم و دين الاسلام الذي حرم العداوة بين الاخوة ، بومدين لقد افسد اكثر مما اصلح . و نسي خضر المغاربة قبل الاستقلال و بعد ، وزور كل شيء و خلق كينا ضدا في المغرب هو و القذافي الذين اشتروا جميع الاسلحة للخونة ، يالله عليكم ايها المسلمون حتى الزي العسكري اليوم و تحدياتهم ، و افساد المراهقين من الصحراويين وتدريبهم على مقاتلة المغرب هل هذا ينسى بين عشية و ضحاها . لقد قام بومدين بافساد عقول الجزائرين و اجيال من الشيب بتفكيره الخبيث ، حب الجزائرين يرددون و لم يعرف شيء ، لسحر المغرب سبتة و مليلية و هم عن التاريخ غافلون ، لقد مسح بومدين ادمغتهم و برمجها كانهم انعام ، و اخر ما قام به الحسن التاني و بحسن نية ، اريد ما هو اذكاء مستشاريه رضى كديرة علا وعسى تنتبه العصابة الحاكمة في الجزائر ، لكن لما عاد رضى كديرة من الجزائر خائب الامل عرف اذاك ان العصابة مستمرة في عداوتها و غيها ،
ايها الاخوة الكرام ، يجب بكل ما اتي المغرب من الدبلوماسية افساد هذا اللقاء و عدم المشارك لا بوزير الخارجية و لا بملكنا في مؤتمر ان يكون ورائه شيء .