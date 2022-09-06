الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيرسل مبعوثا خاصا للملك محمد السادس، لدعوة المملكة للحضور لأشغال القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.
و وفق ما نقلته الصحيفة، ف”يعتبر هذا الاجراء واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة”.
وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف.
وخوفا من أن تلقى دعوة تبون رفضا، تعمدت الصحيفة، الإشارة الى أن أن الجزائر شاركت سابقا في قمتين عربية بالمغرب، في وقت كانت العلاقات بين البلدين تعيش قطيعة تامة.
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6 تعليقات
واش بن بطوش تما؟؟ الا لا لا
بشروط: 1)عدم استدعاء اي منظمة ارهابية او انفصالية. 2) خريطة المغرب تكون كاملة تضم الاقاليم الجنوبية.
سيشارك المغرب لكي يفوت الفرصة على أعداء الوطن العربي في التمادي في غيهم و فضح أساليبهم و مواقفهم المعادية للدول العربية .
و دعما للوحدة العربية التي تعيث فيها فسادا أطراف خارجية و خونة من داخل الجسم العربي سواء كانوا دولا أو جماعات تأتمر بأوامر الأعداء .
الحضور سيزلزل تلك الأسوار التي بناها العدو بمحاولة زرع جسم غريب جنوب المملكة المغربية و سموه ظلما ” جمهورية عربية “.
آش من قمة في بلاد تحكمها عصابة ترعى الإرهاب ؟ اللهم إن هذا لمنكر.
بلاش أحسن.
من الأفضل ارسال وزير الخارجية بوريطة وربما الامير رشيد ان اقتضى الامر.