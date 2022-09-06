لجنة وزارية عربية تجدد تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني

هبة بريس

جدَدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه “حزب الله” في شؤونها الداخلية.

وأشارت اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم الثلاثاء بالقاهرة على هامش الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بالخصوص إلى قيام النظام الايراني وحليفه حزب الله بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره.

واكدت أن “هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي”.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية ،ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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