مديرية التعليم بسطات تستعرض خطتها لانجاح الموسم الدراسي الجديد ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في تصريح خص به هبة بريس، كشف عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي بسطات، عن استراتيجية مديريته لتنظيم السنة الدراسية الحالية التي انطلقت تحت شعار ” من أجل مدرسة ذات جودة الجميع”.

وفي هذا الصدد استعرض المسؤول الاقليمي التدابير المتخذة، داعيا كافة رؤساء المؤسسات التعليمية إلى العمل بالمقتضيات التالية:

1 – بالنسبة لتعميم التمدرس وتحقيق الزامية التعليم : يتعين القيام بعمليات التحسيس والتعبئة اللازمة من أجل تشجيع التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي (التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي) ووضع الحجرات الشاعرة بالمدرسة رهن إشارة الجمعيات الشريكة لفتح أقسام التربية غير القطاعية ، مع السهر على معالجة ظاهرة عدم التحاق المتعلمات والمتعلمين والأطفال في سن التمدرس بالمدرسة واستثمار كل الإمكانات المتاحة لضمان التحاقهم بها، والحرص على اعتماد الرقمنة في تدبير التسجيلات المدرسية باستعمال منظومة مسار ، وإتمام كافة العمليات والترتيبات اللازمة لانطلاق الدراسة في أحسن الظروف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاق الاطعام المدرسي وفتح الداخليات في الوقت الملائم، وتوزيع الكتب واللوازم المدرسية.

2- حسن تدبير الأقسام والأفواج والفصول الدراسية بما يسمح بتوفير ظروف التعلم لجميع الفئات الدراسية ، من خلال العمل على تشكيلها من مزيج بين مختلف الفئات المتمدرسة، مع مراعاة التوازن في توزيع المتعلمات والمتعلمين باعتماد المردودية الدراسية ، وإيلاء أهمية خاصة لإدماج الأطفال في وضعية إعاقة .

3 – إعداد جداول الحصص يتعين السهر على ما يلي :

– توزيع الأستاذات والأساتذة على الأقسام في إطار احتساب الغلاف الزمني للحصص المسندة إليهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار الذين أسندت لهم مسؤولية تنشيط الساعات الخاصة بأنشطة الحياة المدرسية وأنشطة التفتح وأنشطة الدعم التربوي والمواكبة التربوية والبيداغوجية للمشاريع الشخصية للمتعلمات والمتعلمين.

– إدراج ساعات أنشطة الحياة المدرسية في جداول حصص الأستاذات والأساتذة وفي استعمالات زمن التلميذات والتلاميذ.

– إعداد جداول الحصص واستعمالات الزمن باعتماد منظومة مسار ، مع الحرص على إسناد حصة أسبوعية

كاملة لجميع الأستاذات والأساتذة ، إدراج الأنشطة الرياضية المدرسية والتربية البدنية والرياضية وأنشطة التفتح الفني وأنشطة الدعم التربوي، وأنشطة الاستماع والوساطة والشطة الأندية التربوية وأنشطة الخرجات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية ، في جداول الحصص واستعمالات الزمن.

4- تفعيل وتكثيف العلاقة مع أسر وأولياء الأمور من خلال تنظيم لقاء تواصلي مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ خلال بداية الموسم الدراسي قصد اطلاعهم على مختلف المستجدات المرتبطة بالتنظيم السنوي للدراسة، ووضع برنامج تواصلي منتظم مع الأسر على مدار الموسم الدراسي بغرض تقاسم مختلف المعطيات المتعلقة بسير الدراسة والبيانات المتعلقة بتمدرس الأبناء ، والسهر على توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبال أمهات واباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في التواصل مع هيئة التدريس.

5- الحكامة :

يتعين اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تمكن من تفعيل مشروع المؤسسة المندمج ومجالس المؤسسة والأنظمة الداخلية للمؤسسة باعتبارها آليات للضبط والتأطير والتنسيق والتدبير التربوي والإداري للمؤسسة التعليمية، والعمل على عقد لقاءات تواصلية مع الأستاذات والأساتذة وكذا الفاعلين والشركاء من أجل التعبئة حول الدخول المدرسي، مع تنظيم أيام تحسيسية حول أهمية وأدوار مجالس المؤسسة القائدة الأعضاء واتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيلها.

6- تشخيص وتعزيز المكتسبات يتم خلال الدخول المدرسي تشخيص مكتسبات التلميذات والتلاميذ الدراسية قبل البدء في تقديم الشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة التعلمات برسم السنة الدراسية السابقة ويتم إعداد تقرير تتم مناقشته في مجالس المؤسسة ويتم تسطير برنامج عمل لتدعيم المكتسبات ومعالجة التعثرات وتتم برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ المتعثرين.

7 – انشطة الحياة المدرسية – يتعين تسطير برنامج لأنشطة الحياة المدرسية يتم إدراجه في مشروع المؤسسة المندمج ، والحرص على استفادة جميع التلميذات والتلاميذ في الساعات الثلاثة المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية ، كما يتعين إحداث وإرساء الأندية التربوية وإدراجها في منظومة مسار، وتشجيع التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة على الانخراط والمشاركة في هذه الأندية.

8 – نظافة وأمن المؤسسة التعليمية : يتعين السهر على نظافة وأمن وجاذبية المؤسسة التعليمية، والقيام بجميع الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستقبال التلميذات والتلاميذ في أحسن الظروف، والحرص على التأهيل المادي للمؤسسة وخاصة إصلاح المرافق الصحية والكهرباء والماء والصباغة والأمن المدرسي واللوازم والمعدات المدرسية والمطاعم والداخليات .

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