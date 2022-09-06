تكفل ب200 طفل.. وفاة السويسري هانزجورك هوبر صاحب أشهر دار للأيتام بمراكش
هبة بريس
توفي رجل الأعمال السويسري ورئيس جمعية “أطلس كيند”، هانزجورك هوبر، بعد صراع مع المرض.
و دفن رجال الأعمال السويسري الذي عرف بمبادراته الخيرية، قبل يومين بالمقبرة الأوروبية بمدينة مراكش.
ونعت جمعية “أطلس كيندر” رئيسها بكلمات مؤثرة، لافتة إلى أنّ أبناءه سوف يواصلون المهمة الإنسانية التي ربطتهم بقرية “أطلس كيندر”.
هذا وفي سنة 2013، أسس الراحل قرية أطفال “أطلس كيندر” في منطقة تحناوت بإقليم الحوز، ضمّت مجموعة من المنازل ومدرسة ابتدائية لتعليم الأطفال أربع لغات ومسجدا ومستوصفا، كما صئف نفص ثروته للتكفل ب200 طفلا من الأيتام والمتخلى عنهم.
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3 تعليقات
هذه رجل اجنبي قام بفعل خيري.اتسائل لماذا هؤلاء الملياردير والاغنياء لا يقومون بفعل هذا الخير.ام يعرفون الا جمع المال سواء بطرق قانونية.او غير قانونية.وجمعها في الابناك الاجنبية.
لو دخل الاسلام قبل وفاته سيكون لديه العديد من الصدقات الجارية تنفعه بعد الممات.الله أعلم مافي النفوس قبل وأثناء غرغرة الموت.فتنةالموت يجب التعوذ منها لانه يفتن المسلم في هاته اللحظة من طرف الشيطان اعاذنا منه ومن شروره لكي يموت غير مسلم ليدخله الى جهنم والعياذ بالله.دائما نقولها اثناء التشهد الاخير في اي صلاة.
عجيب من يقول لو دخل الاسلام . اول مهمته هو تنصير الناس ، و لا تنسو ذالك . السم داخل العسل ، و هل لا يوجد من بين الاثرياء المغاربة او حتى المسلمين الذين يستطيعون ان يقوموا بنفس الشيء ، لا هو ل ولا قوة الا بالله ، اكثر من ذالك المسؤولون الذين يرخصون للاجانب غير المسلمين بذالك ، و يتناسوا ان ذالك ليس في زين عيون اولاد مراكش !. ولكن صدقة وراءها اشياء اخرى، و الله اعلم بعباده ، لا يمكن ابدا ان مسيحي يفعل خيرا في بلاد المسلمين بدون هدف .