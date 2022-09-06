تكفل ب200 طفل.. وفاة السويسري هانزجورك هوبر صاحب أشهر دار للأيتام بمراكش

هبة بريس

توفي رجل الأعمال السويسري ورئيس جمعية “أطلس كيند”، هانزجورك هوبر، بعد صراع مع المرض.

و دفن رجال الأعمال السويسري الذي عرف بمبادراته الخيرية، قبل يومين بالمقبرة الأوروبية بمدينة مراكش.

ونعت جمعية “أطلس كيندر” رئيسها بكلمات مؤثرة، لافتة إلى أنّ أبناءه سوف يواصلون المهمة الإنسانية التي ربطتهم بقرية “أطلس كيندر”.

هذا وفي سنة 2013، أسس الراحل قرية أطفال “أطلس كيندر” في منطقة تحناوت بإقليم الحوز، ضمّت مجموعة من المنازل ومدرسة ابتدائية لتعليم الأطفال أربع لغات ومسجدا ومستوصفا، كما صئف نفص ثروته للتكفل ب200 طفلا من الأيتام والمتخلى عنهم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 1 5