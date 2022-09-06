اجتماع وزراء الخارجية العرب.. المغرب لعب دورا أساسيا لتسهيل رئاسة ليبيا للدورة

هبة بريس

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة دولة ليبيا، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في دورته 158.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة، أن المغرب قام بدور أساسي في تسهيل التوصل إلى صيغة متوافق عليها لرئاسة ليبيا للدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، من خلال مجموعة من المساعي، بدأت منذ يومين واستمرت على هامش اجتماعات الدورة.

وأضافت ذات المصادر، أن تلك المجهودات أثمرت عن الحفاظ على وحدة الصف العربي، مع الأخذ بمواقف مختلف القضايا.

هذا ويشار الى أن المغرب يمثل في الاجتماع بوفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

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