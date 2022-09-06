لجنة وزارية عربية تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

هبة بريس

أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، التي عقدت اجتماعها الرابع، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف.

ونوهت اللجنة التي اجتمعت قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، تحت إشراف جلالة الملك، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

وتضمن نفس الإشادة، القرار الخاص بـ”التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”، الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب .

كما تضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمام اللجنة، الإشارة إلى الوساطة المباشرة التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، والولايات المتحدة الأمريكية والتي مكنت من الاتفاق على الفتح الدائم للمركز الحدودي اللمبي/ الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن ويشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم.

وتضم اللجنة الوزراية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، المغرب والاردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر وتونس والامارات والجزائر والامين العام للجامعة العربية.

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