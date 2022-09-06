أكادير : النشاط السياحي يفقد ” عجلته” بعد ثلاث سنوات من توقف حركتها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد ثلاث سنوات من توقف حركتها عن الدوران ، جاءت ساعة الحسم في أهم أداة ترفيهية في المغرب وافريقيا ، وهي ” العجلة ” التي كانت من بين المشاريع التي استقطبت المغاربة والسياح ، كما أنها كانت زينت جمالية المدينة .

وكان الوالي السابق لجهة سوس ماسة ” زلو” هو من طلب من مستثمر ايطالي، إستقدام مشروعه ” العجلة” الى مدينة أكادير، قصد الدفع بعجلة التنمية السياحية للمدينة، وبعد أربع سنوات من عملها، صادف المستثمر الايطالي عدة مشاكل مع المجلس الجماعي لأكادير، متعلقة بمكان تواجدها وكذلك عدم إحترام معايير السلامة المتعلقة بمثل هذه المشاريع .

ويبلغ ارتفاع هذه العجلة الدوارة 50 مترا ومجهزة بـ27 كرسيا بسعة 6 أشخاص للكرسي الواحد، و أقيم هذا المشروع الترفيهي بمبادرة من مستثمر إيطالي يدعى برون أليكزاندر، الذي صنع أجزاء العجلة في إيطاليا قبل نقلها عبر 16 حاوية ضخمة إلى ميناء مدينة الدار البيضاء وبعدها الى أكادير، لتعود أدراجها بعد فشل المشروع .

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