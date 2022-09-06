سياسية تونسية تنتقد قيس سعيد: المغرب شقيقتنا ولن نصطف وراء أي محور

2022-09-06 / 13:34
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هبة بريس - الرباط

انتقدت عبير موسى رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، قيس سعيد بسبب استقباله لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

وتساءلت السياسية التونسية عن المغزى من استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو التي لاتعترف بها تونس، مشددة على أن قيس ليس له الحق في اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية بشكل شخصي.

وتابعت عبير موسى قائلة: المغرب شقيقتنا والجزائر شقيقتنا وليبيا وموريتانيا كذلك، ولو نكون الا طرفا للصلح”.

ورفضت ذات المتحدثة الاصطفاف وراء أي محور، مسترسلة بالقول”منحبوش النزاع والانشقاق ونحن مع وحدة المغرب العربي ولن نريد الدخول في متاهات وخلافات ، لذا احترم المصالح العليا للبلاد”

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