تارودانت : توقيف حافلة للنقل المدرسي عن الخدمة يثير إحتجاج السكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه أكثر من سبعون تلميذ وتلميذة الهدر المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، بسبب توقيف سيارة للنقل المدرسي عن الخدمة بداخل مرآب جماعة أصادص بإقليم تارودانت دون وجود مبررات .

الوضعية دفعت بفريق المعارضة بجماعة اصادص إقليم تارودانت، الى توجيه رسالة الى عامل الاقليم من أجل التدخل لفك الحصار على تلك الحافلة التي أصبحت عرضة للصدأ والتآكل منذ أن تسلمها المجلس الحالي خلال شهر أبريل المنصرم من المجلس الإقليمي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

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