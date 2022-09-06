احتجاز “مصابة بالسرطان” بمطار محمد الخامس و هفوة تنظيمية تتسبب لها في كسر باليد

2022-09-06 / 13:47
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ساعات طويلة أمضتها السيدة “ن. العويسي” ، المواطنة المغربية، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء و هي محتجزة في فضاءات هذا المعبر الحدودي تبحث عن طائرة تقلها نحو الديار الفرنسية.

الحادث وفق ما روته المعنية بالأمر في اتصالها بهبة بريس تعود تفاصيله ليوم أمس الاثنين، حيث قدمت من مدينة بعيدة لمطار محمد الخامس لتستقل الطائرة نحو باريس قصد العلاج حيث كانت على موعد مع أول حصة للعلاج الكيميائي هذا اليوم.

و نظرا للمرض الذي يشل حركة المواطنة المغربية، حجزت لها عائلتها تذكرة طائرة تشتمل على خدمة المساعدة مقابل رسوم مادية إضافية و ذلك حتى تستفيد من خدمة الكرسي المتحرك و المساعدة من مستخدمي المطار لنقلها و توجيهها نحو الطائرة.

و بسبب هفوة تنظيمية، وجدت السيدة نفسها وحيدة دون مساعدة في قلب المطار وفق ما أكدته و هو ما دفعها لمحاولة المشي اعتمادا على ما بقي لها من قدرة بدنية رغم مرضها بالسرطان و بأمراض أخرى، و ذلك لتفادي التأخر عن موعد إقلاع الطائرة.

هذا الأمر تسبب للسيدة في سقطة خطيرة وسط المطار مما جعلها تصاب بكسر على مستوى اليد اليمنى، علما أن يدها اليسرى بدورها مصابة بكسر لم يشفى لحدود الساعة.

و مباشرة فور إصابتها بكسر، تنقل فريق شبه طبي لمكان تواجدها، تضيف السيدة، وتم نقلها لقاعة تمريض تتواجد في قلب المطار، و ظلت هناك منذ يوم أمس لحدود كتابة هاته الأسطر، تعاني من آلام الكسر و الجوع و العطش.

“واحد البوليسي مسكين لي ملي كنحتاج شي حاجة كنقولها ليه و هو لي كيعيط ليا على الممرضة تعاوني نقضي حاجتي الطبيعية في المرحاض، من البارح ونا مكرفصة هنا لا من يطل علك و لا من يلقى لك حل”، تقول السيدة التي بلغت من الكبر عتيا و الدموع في عينيها.

و أضافت: “قلت ليهم بغيت محضر على الواقعة و يشدو لي طيارة نمشي لفرنسا نتعالج، بسبب هادشي ضيعت طيارة لبارح و ضيعت حصة ديال العلاج الكيميائي ديال السرطان كانت مبرمجة اليوم وأنا باقا دبا حاصلة و مشدودة هنا في المطار”.

هي صرخة مواطنة مغربية، تنتظر استجابة مسؤول “صوته مسموع”و” تعليماته تطبق” بعدما تنصل العديدون في المطار من المسؤولية و رموا بحل العقدة لغيرهم، تاركين سيدة في سن متقدمة تعاني و تتألم و تصرخ و تنتظر لعل الفرج يأتي من أحدهم…

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : النشاط السياحي يفقد ” عجلته” بعد ثلاث سنوات من توقف حركتها

أكادير : النشاط السياحي يفقد ” عجلته” بعد ثلاث…

2022-09-06 / 14:53
Photo of الجديدة وسيدي بنور .. إجراءات استثنائية لمواجهة ندرة المياه

الجديدة وسيدي بنور .. إجراءات استثنائية لمواجهة ندرة المياه

2022-09-06 / 14:11
Photo of تارودانت : توقيف حافلة للنقل المدرسي عن الخدمة يثير إحتجاج السكان

تارودانت : توقيف حافلة للنقل المدرسي عن الخدمة يثير…

2022-09-06 / 13:43
Photo of شغب الملاعب.. توقيف 38 شخصا وتسجيل إصابة 8 شرطيين

شغب الملاعب.. توقيف 38 شخصا وتسجيل إصابة 8 شرطيين

2022-09-06 / 12:48
Photo of الضغوط المهنية تدفع أطباء المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات

الضغوط المهنية تدفع أطباء المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية بمختلف…

2022-09-06 / 12:19
Photo of بنموسى: “القانون لا يسمح لنا بالتدخل المباشر في أسعار المدارس الخصوصية”

بنموسى: “القانون لا يسمح لنا بالتدخل المباشر في أسعار…

2022-09-06 / 12:09
Photo of بنموسى يعلن عن إجراء مباراة لتوظيف 20 ألف أستاذ متعاقد أكتوبر القادم

بنموسى يعلن عن إجراء مباراة لتوظيف 20 ألف أستاذ…

2022-09-06 / 11:56
Photo of بنموسى للمغاربة: الكتب المدرسية متوفرة بجميع المكتبات وأسعارها لم تتغير

بنموسى للمغاربة: الكتب المدرسية متوفرة بجميع المكتبات وأسعارها لم…

2022-09-06 / 11:37
Photo of بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

2022-09-06 / 11:18
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصا ويحجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين

أمن البيضاء يوقف شخصا ويحجز كمية من الأقراص المخدرة…

2022-09-06 / 10:54

‫3 تعليقات

  2. شبه طبي ؟؟؟ للاسف مطار محمد الخامس من اسوا المطارات كدت اسقط فيه انا ايضا السلالم التي تعمل كهربائيا سرعتها فوف المعتاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق