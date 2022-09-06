محامية مصرية تثير الجدل: “على الزوج دفع أجر لزوجته لإرضاع أبنائه”

هبة بريس - وكالات

انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بتصريح المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رأت فيه أن الزوجة غير ملزمة بإرضاع أولادها، واعتبرت أن على الزوج دفع مقابل لها على هذا العمل.

وبينما فجّرت هذه الآراء موجة انتقادات واسعة، خرجت السيدة عن صمتها.

وأوضحت أبو القمصان أن كلامها لم يأت من فراغ، بل إنه مثبت وفق قوانين ومذاهب كثيرة.

كما شددت على عدم جواز الاستثناءات، مؤكدة أن مقصدها كان الزوج الذي يقرر ترك زوجته بعد الولادة فوراً عليه، فهذا عليه دفع أجور الرضاعة.

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