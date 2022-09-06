شغب الملاعب.. توقيف 38 شخصا وتسجيل إصابة 8 شرطيين
في إطار الترتيبات الأمنية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لمكافحة أعمال الشغب الرياضي، وتعزيزا كذلك للعمليات الأمنية الاستباقية لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية، تمكنت مصالح ولاية أمن الرباط، مساء أمس الإثنين 5 شتنبر، من تحييد الخطر الصادر عن مجموعة من مرتكبي الشغب على هامش مباراة كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي ونهضة بركان.
وقد مكنت العمليات الاستباقية المنجزة في إطار مواكبة هذه المباراة من توقيف 38 راشدا ممن تورطوا في رشق عناصر الشرطة بالحجارة ومحاولة إثارة الشغب والسكر وحيازة المخدرات والشهب الاصطناعية، تم وضعهم جميعا تحت الحراسة النظرية، بينما تم إيداع 50 قاصرا تحت المراقبة لضرورات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وقد سجلت مصالح الأمن الوطني على خلفية هذه العمليات الأمنية خسائر مادية طالت ثلاث مركبات للشرطة، وإصابة ثمانية شرطيين بجروح طفيفة.
وستواصل مصالح الأمن الوطني تكثيف الترتيبات الأمنية وتدعيم العمليات الاستباقية بغرض مواجهة أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وزجر كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
11 تعليقات
في رئي منع الجمهور الرياضي من مشاهدة المباراة القدم. لعب بدون جمهور..
يجب تجهيز جميع الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من الشغب والعنف داخل الملاعب الرياضية…
لماذا هذا التخريب والشغب أين هو الأمن الوطني ؟؟؟ يجب تكثيره داخل الملاعب وخارجها لأن هذآ زاد عن حده ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شغب الملاعب نتيجة التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتهاون في الدين والانظباط الأخلاقي مما ينتج عن أبناء طائشين ومتهورين وهذا ما يؤدي إلى هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الجمهور الرياضي والأمن الوطني بصفة عامة.
حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء المفسدين والمخربين في تخريب الملاعب الرياضية .. لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لمنع هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..
محاربة الشغب يبدأ من البيت و المدرسة وذالك بالتوعية وتحسيس الأطفال بالمسؤولية.
نحن ليس داخل الملاعب كي نشعر بالامان وإنما نحن داخل غابة حرب والاعتداء على الأمن والمواطنين بالسيوف وهذا لا يسمح به الدين لأن هؤلاء المفسدين يقومون بعمليات تخربية منشآت وتكسير السيارات (خسائر فادحة مادية وبشرية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعتقد انه مايجري داخل الملاعب الرياضية لا علاقة له بالرياضة لأن الشباب العاطل عن العمل يفرغ صبره في الشغب والتخريب لكي يوصل رسالته إلى المسؤولين والفاهم يفهم هههههههههههه.
المشكل الغويص هو ملئ الملاعب الرياضية يكون جمهوره من ذوي السوابق القضائية ..
يجب منع كل قاصر ليس له بطاقة الوطنية عدم الدخول الى الملاعب الرياضية وانتهى الكلام..
يجب محاكمتهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم غدا تجمعات وبكاء الامهات أمام المحاكم اولادهم منعدمي التربية مضلومين