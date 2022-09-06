بسبب إصابة خطيرة.. آدم ماسينا يغيب لستة أشهر

2022-09-06 / 12:35
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هبة بريس

أجرى اللاعب الدولي المغربي، آدم ماسينا، الظهير الأيسر لنادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم، مساء الإثنين، عملية جراحية على مستوى الركبة ستتطلب راحة لمدة ستة أشهر، وذلك وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت شبكة (سكاي سبورت) أن ماسينا، الذي تعرض لإصابة خطرة خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا، برسم الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإيطالي، توجه الاثنين إلى مستشفى فيلا ستيوارت بروما لإجراء فحوص طبية، والتي أظهرت ضرورة إجرائه لعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي لركبته اليمنى.

وتابع المصدر بالقول إن الظهير الأيسر المغربي، البالغ 28 عاما، سيغيب ستة أشهر على الأقل، مما سيحرمه من الالتحاق بأسود الأطلس لخوض مباريات كأس العالم بقطر.

وكان ماسينا قد انتقل إلى أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من فريق واتفورد الإنجليزي، بعدما وقع على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي صيف سنة 2025.

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