بنموسى: “القانون لا يسمح لنا بالتدخل المباشر في أسعار المدارس الخصوصية”

هبة بريس - لبنى ابروك

اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بوجود تفاوت بين أسعار المدارس الخصوصية حسب الجودة والخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، أن القانون لا يسمح لوزارته بالتدخل المباشر في أسعار هذه المدارس الخصوصية.

لكن القانون الاطار، يضيف بنموسى، حدد كيفية تدبير هذه الاسعار والاعلان عليها وأكد على ضرورة تقنين هذه الأمور لتفادي بعض التجاوزات والممارسات المرفوضة.

وتابع بنموسى متسائلا بالقول “الجواب الآن هو كيفاش نجعلو المدرسة العمومية مدرسة ذات جودة ونعطيو ديك الساعة الفرصة للأسر للاختيار بين المدرسة الخصوصية والعمومية” وفق تعبيره

وفي نفس السياق، شدد الوزير على أن التعليم الخصوصي ملزم باعتماد نفس المقررات التي يتم اعتما،ها في التعليم العمومي، لكن القانون يسمح لهم الاستعانة بكتب أخرى كمقررات إضافية.

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