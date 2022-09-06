بنموسى: “القانون لا يسمح لنا بالتدخل المباشر في أسعار المدارس الخصوصية”
اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بوجود تفاوت بين أسعار المدارس الخصوصية حسب الجودة والخدمات.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، أن القانون لا يسمح لوزارته بالتدخل المباشر في أسعار هذه المدارس الخصوصية.
لكن القانون الاطار، يضيف بنموسى، حدد كيفية تدبير هذه الاسعار والاعلان عليها وأكد على ضرورة تقنين هذه الأمور لتفادي بعض التجاوزات والممارسات المرفوضة.
وتابع بنموسى متسائلا بالقول “الجواب الآن هو كيفاش نجعلو المدرسة العمومية مدرسة ذات جودة ونعطيو ديك الساعة الفرصة للأسر للاختيار بين المدرسة الخصوصية والعمومية” وفق تعبيره
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أن التعليم الخصوصي ملزم باعتماد نفس المقررات التي يتم اعتما،ها في التعليم العمومي، لكن القانون يسمح لهم الاستعانة بكتب أخرى كمقررات إضافية.
3 تعليقات
ومن هو واضع هدا القانون أليست الدولة هي من تشرع وتقنن ام هده المدارس خارجة عن القانون بخلاصة كان على الوزير ان يقول هناك لوبي المدارس الخصوصية لا تستطيع الدولة اخضاعه للقانون
لاجل فتح مدرسة خصوصية هناك دفتر تحملات يجب على المستثمر في المجال التقيد به.ويب اضافة اسعار المدارس في دفتر التحملات.فالمسالة ليست قانونية كما تقول وزارة التعليم ولكن مسألة دفتر التحملات وكادت يجب ان يحتوي عليه
بنموسى: “القانون لا يسمح لنا بالتدخل المباشر في أسعار المدارس الخصوصية”لما لا لان جل المدارس الخصوصية من ممتلكات البرلمانيين لا يعقل ان تحاربوا انفسكم .فقط من حقكم التدخل في جيوب المواطنيين بطريقة مباشرة او غير مباشرة