بنموسى يعلن عن إجراء مباراة لتوظيف 20 استاذ متعاقد أكتوبر القادم

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع التربية والتكوين، مشيرا الى مضاعفة مجهوداتها فيما يخص الموارد البشرية والمالية.

وأعلن الوزير في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يوم الثلاثاء، أنه يرتقب إجراء مباراة لتوظيف 20 الف أستاذ وأستاذة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين السنة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن هذه المباراة ستجرى شهر أكتوبر القادم، وذلك بهدف توفير الوقت الكافي للناجحين للالتحاق بالمراكز الجهوية لاستكمال تكوينهم ولاعطاء الأمية للجانب التطبيقي.

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