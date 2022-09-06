بنموسى للمغاربة: الكتب المدرسية متوفرة بجميع المكتبات وأسعارها لم تتغير

2022-09-06 / 11:37
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن وزارته تخص موضوع أسعار الكتب الم،رسية باهتمام خاص.

وذكر الوزير في كلمته بالن،وة الصحفية التي عقدت صباح يومه الثلاثاء، أن اللقاءات مع الناشرين انطلقت منذ شهر أبريل المنصرم، لضمان توفير الكتب مع بداية الموسم الدراسية، مشيرا الى أن هذه اللقاءات تمت على مراحل واختتمت بالاتفاق على دعم الدولة وعلى المساطر التي سيتم اعتمادها لصرف هذا الدعم.

وأضاف الوزير، أنه تم صرف 105 مليون درهم من صندوق المقاصة، مشددا على توفر جميع الكتب المدرسية بالمكتبات بكافة المدن ودون تسجيل أي تغيير في أسعارها.

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‫2 تعليقات

  1. النفاق ثم النفاق والكذب المعلن. ماضاع حق وراءه ان لم يكن في هذه الدنيا سيكون عند الله بالتاكيد.

  2. واش هاذ المسؤولين عايشين معانا في نفس الكوكب، ما يقولونه شيء و ما على أرض شيء آخر تماما

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