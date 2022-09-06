شكيب بنموسى

بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

2022-09-06 / 11:18
2
لبنى ابروك - هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن موضوع اللغات من المواضيع التي تعتبرها وزارته جد مهمة.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي عقدها صباح يومه الثلاثاء، أن الوزارة وجدت اهتماما وطلبا خلال مشاراواتها على اللغة الانجليزية، لافتا الى أنه الى حدود اليوم توجد 2200 مؤسسة تدرس اللغة الانجليزية، ويبلغ عدد أساتذة هذه اللغة حوالي 9000 أستاذ.

وانطلاقا من هذا الموسم، يضيف الوزير، هدفنا على مستوى الاعدادي توسيع مجال تمكين التلاميذ من اللغة الانجليزية، عبر رفع تعيينات الاساتذة وتخصيص منصات للتعلم، مسترسلا بالقول “كيفما كاين مواد يتم تدرسيها باللغة الفرنسية ممكن فالمستقبل يتدرسو مواد عملية باللغة الانجليزية”.

وشدد ذات المتحدث، على أن الوزارة ستعمل على تهييء الظروف لإنجاحها وللاستمرار فيها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرضتين بطب الأطفال

تازة.. وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرضتين بطب الأطفال

2022-09-07 / 17:02
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 إصابة جديدة

2022-09-07 / 16:45
Photo of فاس.. الحبس النافذ لعنصر من القوات المساعدة بتهمة تكوين عصابة و الاتجار في المخدرات

فاس.. الحبس النافذ لعنصر من القوات المساعدة بتهمة تكوين…

2022-09-07 / 16:27
Photo of سلا.. حجز ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة تناهز 70 مليون سنتيم

سلا.. حجز ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة تناهز 70…

2022-09-07 / 16:04
Photo of منظمة ” ماتقيش ولدي” تدخل على خط قضية تجنيد أطفال المخيمات

منظمة ” ماتقيش ولدي” تدخل على خط قضية تجنيد…

2022-09-07 / 15:55
Photo of قناة عبرية: إسرائيل تلقت قبل سنة شكايات ضد غوفرين بالتحرش

قناة عبرية: إسرائيل تلقت قبل سنة شكايات ضد غوفرين…

2022-09-07 / 13:30
Photo of الرباط.. عملية جراحية ناجحة لطفل مصاب بتشوه شق الشفة

الرباط.. عملية جراحية ناجحة لطفل مصاب بتشوه شق الشفة

2022-09-07 / 12:52
Photo of وجدة.. جمعية تراسل الحكومة الجزائرية بشأن الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين

وجدة.. جمعية تراسل الحكومة الجزائرية بشأن الشباب المغاربة المرشحين…

2022-09-07 / 11:50
Photo of “الأحرار” ينوه بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين

“الأحرار” ينوه بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين

2022-09-07 / 11:34
Photo of بدعم من المغرب.. الكوت ديفوار تطلق مركزا لرصد وتتبع البرامج

بدعم من المغرب.. الكوت ديفوار تطلق مركزا لرصد وتتبع…

2022-09-07 / 10:43

‫2 تعليقات

  1. إذا كانت الانجليزية ستهدد وتضر بمصالح المغاربة فلا نريدها. قرار اعتمادها يجب ان يكون مبني على آراء علمية واقتصادية واجتماعية لا على آراء جمهور الفيس بوك.

  2. برافو السيد الوزير الإنجليزية لغة المستقبل ولغة البحث العلمي ولغة حية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق