شكيب بنموسى

بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

2022-09-06 / 11:18
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لبنى ابروك - هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن موضوع اللغات من المواضيع التي تعتبرها وزارته جد مهمة.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي عقدها صباح يومه الثلاثاء، أن الوزارة وجدت اهتماما وطلبا خلال مشاراواتها على اللغة الانجليزية، لافتا الى أنه الى حدود اليوم توجد 2200 مؤسسة تدرس اللغة الانجليزية، ويبلغ عدد أساتذة هذه اللغة حوالي 9000 أستاذ.

وانطلاقا من هذا الموسم، يضيف الوزير، هدفنا على مستوى الاعدادي توسيع مجال تمكين التلاميذ من اللغة الانجليزية، عبر رفع تعيينات الاساتذة وتخصيص منصات للتعلم، مسترسلا بالقول “كيفما كاين مواد يتم تدرسيها باللغة الفرنسية ممكن فالمستقبل يتدرسو مواد عملية باللغة الانجليزية”.

وشدد ذات المتحدث، على أن الوزارة ستعمل على تهييء الظروف لإنجاحها وللاستمرار فيها.

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