الضغوط المهنية تدفع أطباء المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاعلا مع واقعة وفاة أحد الأطباء المقيمين كان يشتغل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بطريقة غير عادية، قرر أطباء المملكة تنظيم وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات.
و قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين بالمغرب دعوة كافة الأطر الطبية لخوض وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء للفت الانتباه للوضع المزري و المأساوي الذي باتت تعيشه هاته الفئة.
و اعتبرت اللجنة السالفة الذكر أن الأطباء سواءا الداخليين أو المقيمين يعيشون ضغوطا مهنية رهيبة و حيفا كبيرا كان من تداعياته واقعة وفاة زميلهم الذي قضى نحبه في ظروف ما زال يشوبها الكثير من الغموض حسبهم.
*الصورة من الأرشيف
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تعليق واحد
المواطن البسيط هو الذي يعاني الويلات . اما انتم فجزء من مسببي المعاناة له . لا كفاءة في التطبيب و لا كفاءة في التمريض و تطالبون بالحقوق , مستشفيات كأنها سجون . لك الله يا مواطن يا بسيط. الكل يتهافت وراء المال و لا تهمه مصلحتك . يجب معاقبة كل متهاون في خدمة المواطن و الاعتداء عليه .