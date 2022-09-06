الكلاب الضالة و الحيوانات تزاحم سكان التجزئات الجديدة ببني يخلف

2022-09-06 / 10:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لا يكاد أي شارع أو زقاق بمنطقة بني يخلف المحاذية لمدينة المحمدية يخلو من الكلاب الضالة و الحيوانات المنتشرة كالفطر في كل مكان وسط التجزئات السكنية الجديدة.

الكلاب الضالة و الحيوانات كالحمير و البغال و القطط و قطعان الغنم و الأبقار باتت تؤثت المشهد بأغلب التجزئات السكنية ببني يخلف و خاصة بالمجمعات السكنية بساتين الفردوس بأشطرها الخمسة الأولى.

و بالرغم من النداءات المتكررة لساكنة بساتين الفردوس غير أن السلطات المحلية اختارت نهج سياسة الآذان الصماء و تجاهلت كل المطالب التي هي في الأصل من صميم العمل المفروض على سلطات المنطقة القيام به دون أي طلب أو ملتمس ما دامت تدخل في نطاق اختصاصها و نفوذها الترابي.

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‫2 تعليقات

  1. انظروا الصورة حول ماذا هم مجتموعون .إنه كيس بلاستيكي كان به بقايا طعام .
    الكلاب سواء الضالة أو غيرها تبحث عن الغذاء ، و حيثما وجد تتوافد إليه .
    أما إن وجدت من يتركها تنام نهارا قرب مكان الغذاء فإنها لن تغادر إلى مكان آخر أبدا بل سيتوافد آخرون .
    و تصبح عذوانية حتى على أطفال الحي نفسه .

  2. فسيدي علال البحراوي الكلاب اكثر من المواطنين
    نهشت وجه طفل و رغم ذلك لم تحرك السلطات ساكنا
    تأملنا خيرا في هذا المشكل بعد قتل الكلاب لسائحة فرنسية في الداخلة و لكن لا جديد سوى مذكرة من الداخلية لتفعيل المسطرة الخاصة ب ….
    لكم اتمنى وجود مواطنين من ثقافات تأكل لحوم الكلاب : الفاخر و الملح على حسابي

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