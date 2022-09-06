الكلاب الضالة و الحيوانات تزاحم سكان التجزئات الجديدة ببني يخلف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا يكاد أي شارع أو زقاق بمنطقة بني يخلف المحاذية لمدينة المحمدية يخلو من الكلاب الضالة و الحيوانات المنتشرة كالفطر في كل مكان وسط التجزئات السكنية الجديدة.

الكلاب الضالة و الحيوانات كالحمير و البغال و القطط و قطعان الغنم و الأبقار باتت تؤثت المشهد بأغلب التجزئات السكنية ببني يخلف و خاصة بالمجمعات السكنية بساتين الفردوس بأشطرها الخمسة الأولى.

و بالرغم من النداءات المتكررة لساكنة بساتين الفردوس غير أن السلطات المحلية اختارت نهج سياسة الآذان الصماء و تجاهلت كل المطالب التي هي في الأصل من صميم العمل المفروض على سلطات المنطقة القيام به دون أي طلب أو ملتمس ما دامت تدخل في نطاق اختصاصها و نفوذها الترابي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0