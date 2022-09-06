الكلاب الضالة و الحيوانات تزاحم سكان التجزئات الجديدة ببني يخلف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا يكاد أي شارع أو زقاق بمنطقة بني يخلف المحاذية لمدينة المحمدية يخلو من الكلاب الضالة و الحيوانات المنتشرة كالفطر في كل مكان وسط التجزئات السكنية الجديدة.
الكلاب الضالة و الحيوانات كالحمير و البغال و القطط و قطعان الغنم و الأبقار باتت تؤثت المشهد بأغلب التجزئات السكنية ببني يخلف و خاصة بالمجمعات السكنية بساتين الفردوس بأشطرها الخمسة الأولى.
و بالرغم من النداءات المتكررة لساكنة بساتين الفردوس غير أن السلطات المحلية اختارت نهج سياسة الآذان الصماء و تجاهلت كل المطالب التي هي في الأصل من صميم العمل المفروض على سلطات المنطقة القيام به دون أي طلب أو ملتمس ما دامت تدخل في نطاق اختصاصها و نفوذها الترابي.
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تعليق واحد
انظروا الصورة حول ماذا هم مجتموعون .إنه كيس بلاستيكي كان به بقايا طعام .
الكلاب سواء الضالة أو غيرها تبحث عن الغذاء ، و حيثما وجد تتوافد إليه .
أما إن وجدت من يتركها تنام نهارا قرب مكان الغذاء فإنها لن تغادر إلى مكان آخر أبدا بل سيتوافد آخرون .
و تصبح عذوانية حتى على أطفال الحي نفسه .