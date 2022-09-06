ناصر الخليفي: برشلونة خطر على كرة القدم

2022-09-06 / 10:06
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هبة بريس- وكالات

وجّه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، انتقادات للأندية التي تملك ديونا باهظة، مشيرا إلى برشلونة.

وباع نادي برشلونة العديد من أصوله هذا الصيف، وحصل على العديد من الأموال والتي تأتي كديون مستقبلية، لكن النادي الكتالوني اضطر للقيام بذلك من أجل إنجاز سوق انتقالات قوي يعيد الفريق للمنافسة على الألقاب من جديد.

وقال ناصر الخليفي خلال مؤتمر حول تطور كرة القدم: “بعض الأندية عليها ديون بقيمة 1.8 مليار يورو، هذا ليس صحيا”.

وأضاف: “الحمد لله ما نقوم به (في باريس سان جيرمان) هو عدم وجود ديون لكن بالطبع، خسرنا بعض الأموال خلال فترة فيروس كورونا لكن ليس لدينا ما نخفيه”.

وواصل: “أندية أخرى عليها ديون كبيرة وهذا خطر على كرة القدم”.

واختتم الخليفي حديثه قائلا: “يجب أن نكون حذرين ونقلق بشأن هذا الأمر لأنه خطر كبير يمكن أن يدمر كرة القدم، ونحن بحاجة إلى قواعد لحماية الأندية وحماية كرة القدم في أوروبا من الكوارث ومن هذه الديون في هذه الأندية”.

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