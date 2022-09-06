ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد الأربعاء
أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا يوم غد الأربعاء (7 شتنبر)، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيستغرق أربع ساعات (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.
وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.
وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.
10 تعليقات
للاسف الشديد جل الطرق المغربية وبالاخص الطريق الوطنية تكثر فيها الحفر وهذا ما يؤدي إلى حوادث السير في بلادنا..
العجب في أمر هذه الطريق كل مرة يقع فيها هذا المشكل…والمشكل واضح كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت إنه الغش في البنية التحتية هههههههههههه..
أين ذهبت ميزانية الطرق يجب المحاسبة المالية والمسؤولية لحل مشاكل الطرق بالمغرب التي تسبب حرب الطرق يوميا..
من أصعب الطرق التي تؤذي إلى حوادث السير وسببها وزارة النقل واللوجستيك التي تقصر في خدماتها يجب ان يعطيوا أهمية كبيرة للطرق بالمغرب ولاسيما الطريق الوطنية بصفة عامة وجهوية بصفة خاصة..
من اسباب حوادث الطرق بالمغرب هي البنية التحتية والخدمات والغش فيها.ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على وزارة النقل واللوجستيك تصحيح اختلالات تعرفها بعض الطرق بالمغرب (من حفر وهذا عار دولة كبيرة ونلاحظ بها طرق منحرفة يجب الإصلاح والتغيير في الطرق المغربية والمراعاة للسائقين اللذين يذهبون ضحية الطريق المنحرفة..
الطريق الوطنية حدث ولا حرج لأن جل العربات الثقيلة والخفيفة تمر بها ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل طريق منحرفة على بعد 300منر يقومون باصلاحها ستظل هكذا إلى موعد الانتخابات هههههههههههه.
إنها الطامة الكبرى عند حلول فصل الشتاء وسترى بعينيك ماذا يحصل للطرق المغربية هههههههههههه.
في مدينتي أكثر من سنوات طويلة والطريق كلها حفر لأن المطر عرى على الحقيقة في الغش البنية التحتية إنها كارثة الطرق بالمغرب ومن المسؤول عن ذالك ؟؟؟؟
جميع البرلمانيين يهتمون بالطريق الذي يستخدمونها أما الطريق للمدن الصغري فلايهمهم امرها هههههههههههه.