انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي

هبة بريس

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الإفريقي ،التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي ( بطل عصبة الأبطال الإفريقية) ،ونهضة بركان ( بطل كأس الإتحاد الإفريقي)، أن عملية بيع تذاكر هذه المقابلة، التي ستجرى مساء السبت 10 شتنبر الجاري ،بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ستنطلق ابتداء من اليوم الثلاثاء عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma.

و أفادت اللجنة في بلاغ نشرته على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاربعاء 7 شتنبر من الشبابيك التالية:

مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• مركب نجم الشباب

• ملعب الصخور السوداء

– مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء.

* الدرجة الثانية: 50 درهما.

* الدرجة الأولى: 100 درهما.

* بريميوم: 200 درهما.

و شددت الجامعة في بلاغها على ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك، و أيضا الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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