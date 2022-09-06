بعد التحقيق معه.. إسرائيل تعيد رئيس بعثتها إلى المغرب
أعادت إسرائيل رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات “خطيرة”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (قناة “كان”)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة غوفرين إلى الرباط، بعدما استدعته لتقديم توضيحات بشأن “شبهات خطيرة” ومكث على إثر ذلك أسبوعا في إسرائيل قبل أن يعود إلى المغرب، بعد الكشف عن القضية للإعلام أمس الاثنين.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.
وبحسب القناة، يدور الحديث عن شبهات باستغلال ومضايقة نساء محليات والتحرش بهن، فضلا عن اختفاء هدية تلقتها الممثلية الإسرائيلية برئاسة غوفرين من الديوان الملكي المغربي بمناسبة “عيد الاستقلال” والذي يرمز إلى ذكرى تأسيس إسرائيل.
كما يتم التحقيق في استضافة صديق لغوفرين يدعى سامي كوهين لمسؤولين ووزراء إسرائيليين لدى زيارتهم المغرب وتنظيم لقاءات بينهم وبين مسؤولين مغربيين رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي.
10 تعليقات
على المخابرات المغربية ان تكون دائما في يقضة تامة لحماية الوحدة الترابية..
هذه الأمور عادية في المغرب و لن تكون أي أزمة دبلوماسية سوى التاديب يشمل مسؤولين اسرائيليين..
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ..
سيكون التطور والازدهار في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي لكلا البلدين ..
مرحبا باخواننا اليهود المغاربة في المملكة المغربية الشريفة العريقة أرض السلم والسلام والتعايش والتنمية..
المغرب فتح للإسرائيليين الباب ورحب بهم ولكن لا يمكن تجاوز حدودهم فالنساء حرمة لا يمكن تجاوز حدودهم..
ان ثبت التحرش ومضايقة النساء من طرف مسؤوليين اسرائيليين فيجب طردهم فورا لانهم لا مكان لهم عندنا..
يجب ان يكون احترام متبادل مع الشعوب مع عدم التحرش وكل من تورط ان يحاسب على عمله..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بدأو بالتحرش وينتهوا بامور اخرى ..
يجب طرد هذ،الملعون،الفاسد وصورته كافية للتعبير عن هذا،اليهودي وخبته، اليهود لا عهد لهم،وسورة البقرة،ذليل،اكبر،على خبتهم ونفاقهم وغذرهم ،وكذبهم،وكفرهم بما انزل،على رسول الله والمغضوب،عليهم الى،يوم الدين وووو،وووووووووووووو