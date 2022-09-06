بعد التحقيق معه.. إسرائيل تعيد رئيس بعثتها إلى المغرب

2022-09-06 / 09:17
9
هبة بريس - متابعة

أعادت إسرائيل رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات “خطيرة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (قناة “كان”)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة غوفرين إلى الرباط، بعدما استدعته لتقديم توضيحات بشأن “شبهات خطيرة” ومكث على إثر ذلك أسبوعا في إسرائيل قبل أن يعود إلى المغرب، بعد الكشف عن القضية للإعلام أمس الاثنين.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

وبحسب القناة، يدور الحديث عن شبهات باستغلال ومضايقة نساء محليات والتحرش بهن، فضلا عن اختفاء هدية تلقتها الممثلية الإسرائيلية برئاسة غوفرين من الديوان الملكي المغربي بمناسبة “عيد الاستقلال” والذي يرمز إلى ذكرى تأسيس إسرائيل.

كما يتم التحقيق في استضافة صديق لغوفرين يدعى سامي كوهين لمسؤولين ووزراء إسرائيليين لدى زيارتهم المغرب وتنظيم لقاءات بينهم وبين مسؤولين مغربيين رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

2022-09-05 / 21:49
Photo of نزار بركة .. لاوجود لأي تيارات داخل حزب الميزان

نزار بركة .. لاوجود لأي تيارات داخل حزب الميزان

2022-09-05 / 21:35
Photo of الخارجية الأمريكية : السفر إلى المغرب أقل خطرا مُقارنة بالجزائر

الخارجية الأمريكية : السفر إلى المغرب أقل خطرا مُقارنة…

2022-09-05 / 21:03
Photo of بوريطة : المغرب والاردن حققا الكثير في إطار التنسيق السياسي

بوريطة : المغرب والاردن حققا الكثير في إطار التنسيق…

2022-09-05 / 20:35
Photo of إسرائيل تحقق في “شبهات ”بممثليتها الدبلوماسية في المغرب

إسرائيل تحقق في “شبهات ”بممثليتها الدبلوماسية في المغرب

2022-09-05 / 20:02
Photo of ميارة يطلع مسؤولا تنزانيا على الوضع المأساوي لمحتجزي تندوف

ميارة يطلع مسؤولا تنزانيا على الوضع المأساوي لمحتجزي تندوف

2022-09-05 / 17:48
Photo of بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة تونس سنة 2014”

بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة…

2022-09-05 / 15:22
Photo of تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء العلني مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بتنزانيا

تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء العلني مع نائب رئيس…

2022-09-05 / 14:10
Photo of سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

2022-09-04 / 23:39
Photo of بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة قاسية للجزائر في ليبيا

بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة…

2022-09-04 / 20:03

‫9 تعليقات

  1. على المخابرات المغربية ان تكون دائما في يقضة تامة لحماية الوحدة الترابية..

  2. هذه الأمور عادية في المغرب و لن تكون أي أزمة دبلوماسية سوى التاديب يشمل مسؤولين اسرائيليين..

  4. سيكون التطور والازدهار في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي لكلا البلدين ..

  5. مرحبا باخواننا اليهود المغاربة في المملكة المغربية الشريفة العريقة أرض السلم والسلام والتعايش والتنمية..

  6. المغرب فتح للإسرائيليين الباب ورحب بهم ولكن لا يمكن تجاوز حدودهم فالنساء حرمة لا يمكن تجاوز حدودهم..

  7. ان ثبت التحرش ومضايقة النساء من طرف مسؤوليين اسرائيليين فيجب طردهم فورا لانهم لا مكان لهم عندنا..

  8. يجب ان يكون احترام متبادل مع الشعوب مع عدم التحرش وكل من تورط ان يحاسب على عمله..

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بدأو بالتحرش وينتهوا بامور اخرى ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق