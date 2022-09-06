طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والجنوب- الشرقي والمنطقة الشرقية، و قد تمتد هذه التساقطات المطرية إلى مناطق السايس، والريف و شرق الساحل المتوسطي.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد و بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس، مع نزول قطرات مطرية محلية.

وسيلاحظ أيضا تشكل كتل ضبابية و نزول أمطار أخرى جد خفيفة و محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي و السهول الشمالية و الوسطى، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية و كذا بالجنوب-الشرقي للبلاد.

وستسجل هبات رياح محلية قوية بعض الشيء بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والسواحل الوسطى و جنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس و بالريف الغربي، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد و شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 16 و 23 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى شمال البلاد، بينما ستنخفض قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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