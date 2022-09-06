الصورة من الارشيف

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-06 / 09:07
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والجنوب- الشرقي والمنطقة الشرقية، و قد تمتد هذه التساقطات المطرية إلى مناطق السايس، والريف و شرق الساحل المتوسطي.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد و بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس، مع نزول قطرات مطرية محلية.

وسيلاحظ أيضا تشكل كتل ضبابية و نزول أمطار أخرى جد خفيفة و محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي و السهول الشمالية و الوسطى، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية و كذا بالجنوب-الشرقي للبلاد.

وستسجل هبات رياح محلية قوية بعض الشيء بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والسواحل الوسطى و جنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس و بالريف الغربي، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد و شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 16 و 23 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى شمال البلاد، بينما ستنخفض قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يعلن عن إجراء مباراة لتوظيف 20 استاذ متعاقد أكتوبر القادم

بنموسى يعلن عن إجراء مباراة لتوظيف 20 استاذ متعاقد…

2022-09-06 / 11:56
Photo of بنموسى للمغاربة: الكتب المدرسية متوفرة بجميع المكتبات وأسعارها لم تتغير

بنموسى للمغاربة: الكتب المدرسية متوفرة بجميع المكتبات وأسعارها لم…

2022-09-06 / 11:37
Photo of بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

بنموسى: نهتم بموضوع اللغات وهناك طلب على الانجليزية

2022-09-06 / 11:18
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصا ويحجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين

أمن البيضاء يوقف شخصا ويحجز كمية من الأقراص المخدرة…

2022-09-06 / 10:54
Photo of الكلاب الضالة و الحيوانات تزاحم سكان التجزئات الجديدة ببني يخلف

الكلاب الضالة و الحيوانات تزاحم سكان التجزئات الجديدة ببني…

2022-09-06 / 10:34
Photo of المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم

المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم

2022-09-06 / 10:18
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد الأربعاء

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد الأربعاء

2022-09-06 / 09:40
Photo of أكثر من 7 ملايين تلميذة وتلميذ يلحتقون بمقاعدهم الدراسية

أكثر من 7 ملايين تلميذة وتلميذ يلحتقون بمقاعدهم الدراسية

2022-09-05 / 23:20
Photo of بوجدور: قافلة تحسيسية لتشجيع التلاميذ على الإلتحاق بالدخول المدرسي

بوجدور: قافلة تحسيسية لتشجيع التلاميذ على الإلتحاق بالدخول المدرسي

2022-09-05 / 22:34
Photo of الملك يعزي أسرة المرحوم الفنان فتح الله المغاري

الملك يعزي أسرة المرحوم الفنان فتح الله المغاري

2022-09-05 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق