الشرطة الكندية تعثر على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن ميتا

2022-09-05 / 23:50
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هبة بريس _

قال مسؤولون كنديون إن أحد المشتبه بهم في هجمات السكاكين قد عُثر عليه ميتا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت رواندا بلاكمور، مساعدة مفوض شرطة الخيالة الكندية الملكية، أن داميان ساندرسون، أحد المشتبه بهم، في حوادث الطعن المميتة التي أسفرت عن مقتل 10 ضحايا، عُثر عليه ميتا في منطقة جيمس سميث كري نيشن في الساعة 1:17 بعد ظهر اليوم.

وأشارت بلاكمور إلى أنه تم العثور على جثة المشتبه به في منطقة كثيفة الحشائش.

وأكد قسم التحقيق الجنائي في الشرطة الكندية أن المتوفي هو داميان.

وأفادت بلاكمور أن الإصابة لا تبدو من فعل نفسه.

وأضافت أن شقيقه مايلز، المشتبه به الثاني في حوادث الطعن، لا يزال طليقاً، وقالت إنه ربما أصيب بجروح ويحتاج لرعاية طبية.

وقالت بلاكور إن مايلز لديه “سجل إجرامي طويل يشمل الممتلكات والأشخاص”.

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