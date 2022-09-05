المنتخب المغربي يطيح بنظيره اليمني ويتأهل لنهائي كأس العرب للناشئين
هبة بريس _ رياضة
تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر، عقب تغلبه على نظيره اليمني بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم االاثنين.
وسجل هدفي المنتخب الوطني كل معاد بوغزان وسعيد الرفاعي.
وسيلتقي المنتخب الوطني في دور النهائي مع نظيره الجزائري.
وكان المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، تمكن من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر، عقب تغلبه على نظيره المصري بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي ،لحساب دور الربع ،على أرضية ملعب مستغنام.
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10 تعليقات
الفوز على فريق مصر لا ينقص من رابطة الأخوة بيننا ، كل الاحترام و التقدير لمصر العظيمة
مستوى أغلبية اللاعبين محدود جدا مع عدم الإنسجام وتشتيت الكرات بعشوائية، بخلاصة حالفهم الحظ
الف الف مبروك للمنتخب المغربي
وهارد لك لمنتخبنا
الفوز كان للأفضل
نتمنى لكم كل التوفيق في النهائي
للمباراة التانية على التوالي إنتصار في آخر الانفاس دون إقناع غياب التركيز كثرة تشتيت الكرات غياب لمسة الطاقم الثقني. المنتخب اليمني كان أفضل نتمنى تصحيح الأخطاء لتحقيق اللقب ضد منتخب الكراغلة
مبروووك مبروووك يا أشبال 😍😍
كنتم أسوود اليوم و أسكتم الأفواه الحاقدة
إنهزمتم في المبارة الأولى ولكن الأن انتم
في النهائي لأن الأسد يمرض ولا يموت 💪💪
إن شاء الله و بإذن الله اللقب سيكون مغربي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
للمباراة التانية على التوالي إنتصار في آخر الانفاس دون إقناع غياب التركيز كثرة تشتيت الكرات غياب لمسة الطاقم الثقني. المنتخب اليمني كان أفضل نتمنى تصحيح الأخطاء لتحقيق اللقب ضد منتخب الكراغلة
حظا موفقا للأشبال
اشبال الأطلس حولوا تشجيع الاشقاء للخصوم خير تحفيز لبلوغ النهائي
صراحة الروح الوطنية تجلت في أشبال الغد ،قتالية على كل كرة واستبسال قل نظيره لوح ببلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهم بالمسابقة
مجرد تساؤل.
ما دلالات رفض الرياضيون المغربيون مقاطعة الجزائر كما فعلوا مع تونس !!!؟؟؟
الملك محمد السادس لم يقاطع الجزائر التي افتعلت نزاع الصحراء حتى قاطعته هي، وطردت قنصله في وهران، وتحتضن البوليزاريو وتمولها وتسلحها وتدافع عنها في كل ناد، ورغم ذلك يمد لها يده في كل حين ومناسبة. حتى اليوم مازال يأمل في فتح الحدود وإعادة علاقته مع عدوة وحدته الوطنية. ولم يجرؤ حتى على مقاطعة الألعاب المتوسطية رغم طرد الوفد الإعلام المغربي. وتحمل رياضيوه مشقة وكلفة السفر إلى الجزائر التي كانت عبر تونس وبواسطة طائر تونسية لأن الأجواء الجزائرية محرمة على الطائرات المغربية.
وها يعود الكرة (بفتح الكاف) ويشارك في كأس العرب للناشئين.
لكن مع تونس، اغتنم الفرصة وصب جام غضبه عليها، وقاطعها سياسيا ورياضيا، وأطلق العنان لوسائل إعلامه التي قال في قيس سعيد وتونس ما لم يقله مالك في الخمر.