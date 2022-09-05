تازة.. فتاة ترمي بنفسها من الطابق الرابع لعمارة في ظروف غامضة

ع محياوي - هبة بريس

اهتزت مدينة تازة اليوم الاثنين ، على وقع حالة انتحار مأساوية أقدمت عليها فتاة رمت نفسها من الطابق الرابع لعمارة بشارع مولاي يوسف.

وحسب مصادر محلية، الهالكة تبلغ من العمر 26 عاما، ومباشرة بعد فتح باب المؤسسة بإحدى المدارس الخاصة سارعت إلى القفز من الطابق الرابع من العمارة لذات المؤسسة، مما أدى إلى ارتطامها بشباك إحدى الشقق المتواجدة في الأسفل تسبب لها ذلك في جروح وكسور خطيرة على مستوى الرأس عجلت بوفاتها قبل وصولها للمستشفى الإقليمي.

وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا قضائيا لكشف ملابسات الحادث

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