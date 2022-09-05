صورة لشيرين مع المنتج محمد حامد تشعل مواقع التواصل  

2022-09-05 / 21:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أثارت صورة نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي لمصر برفقة المنتج محمد حامد، الذي شارك صورته معها على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تساؤل هل دخلت شيرين في علاقة جديدة بعد طلاقها الاخير من الملحن حسام حبيب .

وعلق المنتج محمد حامد، على الصورة قائلًا:بمناسبة فوز الزمالك الحلو ده قلت أشارككم صورة حلوة في ليلة بيضاء مع القلب الأبيض شيرين نجمة الوطن العربي.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين محبيها وجمهورها الذي بدء يتساءل عن هوية تلك الشخص الذين ظهرت في أحضانه، مؤكدين أنها تكيد طليقها الملحن حسام حبيب.

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