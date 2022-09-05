الخارجية الأمريكية : السفر إلى المغرب أقل خطرا مُقارنة بالجزائر

هبة بريس _ الرباط

حمل التحديث الأخير الذي قامت به وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخريطة العالمية للسفر، تغيرات تخص للراغبين في السفر إلى بلدان المغرب العربي الخمسة،

وجاء في التحديث أن المغرب يُعتبر بمخاطر أقل ضمن بلدان المغرب العربي، ويدخل في قسم اللواء الأصفر، والذي يعني أنه على المسافرين اتخاذ بعد الاحتياطات وتطبيق التعاليم التي تقدمها الخارجية الأمريكية عند زيارة المغرب، بسبب وجود بعض المخاطر المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، لكن دون وجود أي أماكن معينة لا يجب زيارتها.

وتأتي في المرتبة الثانية دولة تونس، والتي تدخل بدورها في قسم اللواء الأصفر، مع تحذير للمسافرين الأمريكيين والأجانب عموما عند زيارة تونس بتجنب أماكن معينة بسبب التهديدات الإرهابية،

وفي المرتبة الثالثة تحل الجزائر التي تقع في القسم اللواء الأصفر الغامق، ما يعني أن المخاطر في الجزائر تبقى أكبر مما هي عليه في تونس والمغرب، وذلك بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف

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