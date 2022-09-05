ناصر بوريطة

بوريطة : المغرب والاردن حققا الكثير في إطار التنسيق السياسي

2022-09-05 / 20:35
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، اليوم الاثنين بعمان ، إن المغرب والأردن اتفقا على أن تُعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال وأن يتم بموازاتها عقد منتدى لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين لبحث سبل العمل والاستثمار المشترك في البلدين أو في مناطق أخرى وخاصة في القارة الإفريقية.

وأكد بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقب مباحثات بين الجانبين ، على أهمية إزالة كل العقبات أمام التعاون بين رجال الأعمال في المملكتين وخاصة من خلال تسهيل مسألة التأشيرات.

وأشار في هذا السياق ، إلى أنه سيتم في القريب اتخاذ اجراءات عملية لحل كل هذه الإشكالات بالإضافة لمسألة النقل الجوي والبحري باعتبارها أساسية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وجدد التذكير بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ، مبرزا أن هذه العلاقات لها من المقومات ما يكفل لها أن تكون علاقة شراكة استراتيجية في كل المجالات.

وأضاف بوريطة أن المملكتين حققتا بقيادة قائدي البلدين الكثير في إطار التنسيق السياسي وفي إطار التعاون الثنائي.

وتابع ” اليوم ما هو ضروري هو أن ننزل المرجعية الأساسية لهذه العلاقة وهو البيان المشترك الصادر عقب لقاء قائدي البلدين في الدار البيضاء في نهاية مارس 2019 لإعطاء مضمون اقتصادي وإنساني أكثر لهذه العلاقة “.

يذكر أن هذه المباحثات التي جرت عشية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، وتفعيل العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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‫12 تعليقات

  1. الاشقاء الحقيقين موفقهم إتجاه المغرب تحية إجلال وتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية
    ولملكها ولشعبها ..

  2. المملكة الأردنية والمملكة المغربية اخوة اشقاء تجمعهما سبل التعاون ادام الله هذه الإخوة بينهم..

  4. العلاقة بين الشعبين المغربي والاردني تاريخية منذ القدم نتمنى الازدهار والتنمية لكلا البلدين..

  8. (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)

  9. المغرب والأردن تجمعهم روابط المحبة والاخوة والتزامات في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية..

  12. اللهم احفظنا جميعا وتجمع قلوب العرب والمسلمين للاتحاد بينهم ضد الصهاينة والعملاء الذين يريدون تشتيت الأمة العربية والإسلامية..

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